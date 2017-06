Roland Garros: Irina-Camelia Begu s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu

Begu si Zheng au invins, in turul doi, cu scorul de 1-6, 6-4, 6-3, dupa o ora si 39 de minute, cuplul Abigail Spears/Katarina Srebotnik (SUA/Slovenia), cap de serie numarul 8.In optimile de finala, Irina-Camelia Begu si Saisai Zheng vor intalni perechea chineza Ying-Ying Duan/Shuai Peng, care a trecut, cu scorul de 6-1, 6-3, de cuplul rus Daria Kasatkina/Irina Kromaseva.Pentru calificarea in turul doi la Roland Garros, Begu si Zheng vor primi cate 240 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 39.000 de euro.