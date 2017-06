LIVESCORE Simona Halep vs Daria Kasatkina 6-0, 3-1

Kasatkina serveste prima in setul secund.Daria incepe mai increzatoare a doua parte a meciului, insista cu scurte si modifica pentru prima data scorul in dreptul sau.Game castigat la zero de Halep, care egaleaza situatia: 1-1. Jucatoarea noastra isi continua evolutia excelenta din primul set si reuseste break-ul. Un singur punct castigat in acest game de Kasatkina, care este din ce in ce mai nervoasa.Partida a inceput cu Daria Kasatkina la serviciu.Primul game al confruntarii ii revine jucatoarei noastre, dupa ce rusoaica a reusit sa salveze doua mingi de break. Simona profita de greselile adversarei si isi consolideaza break-ul reusit in game-ul anterior. Simona se misca foarte bine si castiga pe serviciul rusoaicei un game destul de disputat. Halep isi domina autoritar adversara si se desprinde la 4-0. Game alb reusit de a treia favorita a competitiei, iar Daria Kasatkina pare complet descumpanita. Halep isi adjudeca fara drept de apel primul set, scor 6-0, dupa doar 27 de minute.21-Carla Suarez Navarro (Spania) - 14-Elena Vesnina (Rusia) 6-4 6-4Alize Cornet (Franta) - 9-Agnieszka Radwanska (Polonia) 6-2 6-1Simona Halep si Daria Kasatkina s-au intalnit o singura data, la Miami, in 2016, atunci cand jucatoarea noastra a castigat in doua seturi, scor 6-3, 7-5.In primul tur de la Roland Garros, Simona Halep a invins-o pe Jana Cepelova (Slovacia - 89 WTA), scor 6-2, 6-3, iar in runda a doua a trecut de nemtoaica Tatjana Maria (102 WTA), scor 6-4, 6-3.Daria Kasatkina a eliminat-o in primul tur pe Yanina Wickmayer (Belgia - 69 WTA), scor 7-5, 6-4, in timp ce in turul secund a invins-o pe Marketa Vondrousova (Cehia - 96 WTA), scor 7-6(1), 6-4.Daca va trece de Kasatkina, Simona Halep o va intalni in optimi pe Carla Suarez-Navarro (Spania, locul 23 WTA), cap de serie numarul 21, care a trecut de Elena Vesnina (Rusia, locul 15 WTA), favorita 14, scor 6-4, 6-4.Titluri WTA: 1-1 (Madrid vs Charleston)Bani castigati: $1,758,514 - $340,089Victorii/infrangeri: 20-6 vs 15-11.Titluri WTA: 15-1Bani castigati din tenis: $17,219,302 - $1,478,918Victorii/ infrangeri: 379-175 vs 137-59.Resedinta: Constanta, Romania - Togliatty, RusiaLocul nasterii: Constanta - TogliattyInaltime: 1,68 metri - 1,70 metri.Ambele jucatoare s-au impus in turneul de junioare de la Roland Garros: Simona Halep a castigat trofeul in 2008, in timp ce rusoaica s-a impus in 2014, anul in care Halep a jucat finala turneului de senioare (a fost invinsa de Maria Sharapova, scor 4-6, 7-6(5), 4-6).1897 F. 