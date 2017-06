LIVE Text Simona Halep vs Tatjana Maria 1-2

Inca un rever in lung de linie - ce frumos loveste mingea Tatjana cand se hotaraste sa atace pe backhand (0-30). Halep accelereaza cu un forehand in lung de linie, are nevoie sa fie mai agresiva. Doua mingi de break, Simona nu a gasit terenul (15-40). Maria ofera un moment incredibil: de langa fileu, cu tot terenul liber, trimite mult in afara terenului dintr-un smash...Simona salveaza si a doua minge de break (40-40).Tatjana are un tenis romantic, cu lovituri cu mult slice, cu mingi inalte, parca este din alta era la nivel de viteza...Deocamdata insa, strategia ii functioneaza, Simona nu pare prea fericita cu tactica adversarei...Maria reuseste un rever superb in lung de linie (executa cu o mana), lovitura asemanatoare cu cele executate de Stan Wawrinka...La 30-0, Tatjana mai "gaseste" o rama...Maria trimite mingi inalte, Simona este nevoita sa trimita din pozitii usor incomode. Pe un slice de rever, Tatjana vine la fileu, iar Simona trimite doar in fileu, desi avea o oportunitate buna de a-si pasa adversara. Game la 15 pentru nemtoaica, este conduce cu 2-1Tatjana nu ii da ritm Simonei, trimite multe slice-uri si mingi inalte (celebrele baloane). Sa speram sa Simona va sti cum sa gestioneze situatia...Maria executa slice atat pe rever, cat si pe forehand...Inca un voleu drive ratat: Halep nu se simte deloc confortabil in apropierea fileului - are deja 4 erori nefortate...Vine la momentul oportun si primul as (40-30). In momentul in care a incercat sa trimita o lovitura de atac cu reverul, Tatjana a bifat doar o rama...Game pentru Halep, este 1-1Tatjana incepe disputa cu o dubla greseala. Primul schimb mai lung ii revine nemtoaicei, dupa ce Simona a trimis in fileu cu forehandul (15-15). Inca o eroare din partea Simonei: un voleu drive din apropierea fileului. Game in care Simona a facut multe cadouri, sa speram ca nu va continua asa...Marijana Veljovic din Serbia este arbitrul din scaun al partidei.Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.Nascuta pe 29 august 1987 la Bad Saulgau (Germania), Tatjana locuieste in Palm Beach, Florida. Are 1.72 metri si este jucatoare de mana dreapta. Nu a castigat vreun turneu WTA in cariera, iar de-a lungul timpului a adunat $1.713.996 din premii. In 2017, are 13 victorii si 14 infrangeri.Este antrenata de Charles Edouard Maria, care este si sotul ei. Este antrenata de Charles Edouard Maria, care este si sotul ei. A inceput tenisul la varsta de patru ani, vorbeste germana si engleza.In 2016, Simona Halep a ajuns pana in optimi la Roland Garros, fiind eliminata de Samantha Stosur 28-Caroline Garcia - Chloe Paquet 7-5 6-414-Elena Vesnina - Varvara Lepchenko 4-6 6-3 6-017-Anastasija Sevastova - Eugenie Bouchard 6-3 6-0Hsieh Su-Wei - Taylor Townsend 6-0 2-6 6-39-Agnieszka Radwanska - Alison Van Uytvanck 6-7(3) 6-2 6-3Alize Cornet - 20-Barbora Strycova 6-4 6-15-Elina Svitolina - Tsvetana Pironkova 3-6 6-3 6-226-Daria Kasatkina - Marketa Vondrousova 7-6(1) 6-4Magda Linette - 29-Ana Konjuh 6-0 7-5. 