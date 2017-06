Roland Garros: Irina Begu, in turul doi al probei de dublu

Cele doua au trecut de dublul Xenia Knoll/ Nina Stojanovic (Elvetia/ Serbia), scor 6-3, 7-6(6).Begu si Zheng vor primi un cec in valoare de 21.000 de euro si 130 de puncte in ierarhia WTA de dublu.In turul doi, Begu si Zheng vor juca cu invingatoarele disputei Abigail Spears (SUA)/Katarina Srebotnik (Slovenia) vs Lara Arruabarrena/Parra Santonja (Spania).