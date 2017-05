Jucatoarea slovaca Dominika Cibulkova, numarul 7 WTA si favorita 6, a fost eliminata, miercuri, in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, de sportiva tunisiana Ons Jabeur, locul 114 mondial, scor 6-4, 6-3, conform news.ro.Jabeur, care a ajuns pe tabloul principal din postura de lucky loser, a trecut in prima runda de Ana Bogdan, locul 106 WTA, scor 6-3, 6-4, si in faza urmatoare o va intalni pe sportiva elvetiana Timea Bacsinszky, numarul 31 mondial si favorita 30.