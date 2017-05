​Roland Garros: Florin Mergea, Sorana Cirstea si Raluca Olaru vor evolua miercuri in primul tur al probei de dublu

Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan), cap de serie numarul 13, va juca, in primul tur, impotriva cuplului Fernando Verdasco/Nenad Zimonjici (Spania/Serbia), meciul fiind al doilea de pe terenul 15.Cuplul Sorana Cirstea/Donna Vekici (Romania/Croatia) va evolua, in primul tur, impotriva perechii Andreja Klepaci/Maria Jose Martinez Sanchez (Slovenia/Spania), cap de serie numarul 15, in al doilea meci de pe terenul 10.In al patrulea meci de pe terenul 18, perechea Raluca-Ioana Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) va juca, in runda inaugurala, impotriva cuplului Mandy Minella/Anastasija Sevastova (Luxemburg/Letonia).