Simona Halep despre problemele de la glezna: Am incredere ca o sa fie bine

Simona Halep a declarat, marti, dupa victoria obtinuta in fata sportivei Jana Cepelova, ca are incredere ca nu va fi impiedicata sa evolueze bine la Roland Garros de accidentarea la glezna suferita in finala turneului de la Roma, potrivit news.ro."Simt inca putina durere, dar nu e nimic periculos, pot juca. A fost un pic dificil, dar in ultimele 3-4 zile m-am antrenat normal. Am jucat si cateva puncte si nu am simtit durere. Dar cand e rece, se umfla un pic. Dar pare mult mai bine decat in urma cu o saptamana. Am efectuat ultrasunete sambata, este inca un pic rupt (n.r. - ligamentul), este cam 80 la suta recuperat, asa ca arata bine si am incredere ca o sa fie ok in acest turneu", a declarat Halep, raspunzand intrebarilor jurnalistilor straini, la conferinta de presa sustinuta dupa meciul de marti."Cel mai greu a fost luni, dupa finala de la Roma, cand am ajuns acasa si mi s-a spus, dupa ce am efectuat RMN-ul, ca am ligamentul rupt, dar dupa aceea mi s-a explicat ca nu este un ligament foarte important cel care s-a rupt. Cele doua, care sunt mult mai importante, sunt foarte puternice si o sa-mi revin", le-a spus ea jurnalistilor romani.