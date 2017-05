Roland Garros: Simona Halep, in turul doi (6-2, 6-3 cu Jana Cepelova) - Expeditiva

Aflata intr-o perioada de incertitudine din punct de vedere fizic (dupa accidentarea suferita in finala turneului la Roma), Simona a "aratat" bine marti seara. Halep a fost agresiva, concentrata, s-a deplasat bine (nu a lasat sa se vada vreo problema fizica in acest moment) si nu i-a dat mari sperante adversarei.Setul intai a fost unul castigat in 32 de minute. Dupa un inceput usor ezitant (a fost condusa cu 2-1, desi a inceput disputa cu un break), Simona a apasat pe acceleratie, a distribuit mingi in colturile terenului, a obligat-o pe Jana sa loveasca din deplasare, iar cele cinci game-uri castigate la rand i-au adus castigarea primei manseScenariul s-a schimbat putin in debutul setului doi, unul in care break-urile au curs pe banda rulanta. Simona s-a impus inca o data pe serviciul adversarei, iar apoi a marit avantajul la 2-0 (sapte game-uri castigate consecutiv). Au urmat insa momente in care Cepelova si-a dat seama ca nu mai are ce pierde, si-a relaxat mana si si-a eliberat mintea de frica infrangerii.Slovaca a revenit pe tabela, a egalat la doi si parea sa aiba un cuvant de spus in economia setului al doilea.Pana la ultima egalitate din setul al doilea (3-3) s-a ajuns tot cu doua break-uri, pentru Simona si Jana serviciul parand uneori o "povara".Au urmat trei game-uri in care Halep nu a mai cedat deloc initiativa, a fost hotarata, a lovit mingea din urcare si a inchis setulsi meciul dupade la primul punct jucat.Pentru Simona urmeaza in turul doi un duel cuDe mentionat: Tatjana are 2-0 in meciurile directe cu Halep, insa acestea au avut loc in 2009.Calificarea in turul doi ii aduce Simonei un cec in valoare de. In aceeasi faza a competitiei s-a calificat siIn 2016, Simona Halep a ajuns pana in optimi la Roland Garros, fiind eliminata de Samantha Stosur "Ma bucur ca sunt aici, nu este usor sa joci contra Janei, este o adversara dificila, dar m-am descurcat bine. Este ceva special sa joc aici si va multumesc celor care ma sustineti, am si fani francezi, imi aduc aminte de 2014 (atunci cand a fost invinsa de Maria Sharapova), acum vreau sa am mai multi, vreau sa merg departe in turneu" -Asi: 0-0Puncte castigate cu primul serviciu: 59%-47%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 55%-26%Puncte de break castigate: 7/10 vs 3/5Lovituri castigatoare: 11-10Erori nefortate: 23-29Total puncte castigate: 63-44Durata meci: 1h 7 min.3-Simona Halep - Jana Cepelova 6-2 6-317-Anastasija Sevastova - Annika Beck 6-2 6-426-Daria Kasatkina - Yanina Wickmayer 7-5 6-4Eugenie Bouchard - Risa Ozaki 2-6 6-3 6-2Tatjana Maria - Duan Yingying 6-4 6-1Marketa Vondrousova - Amandine Hesse 6-1 6-0Alison Van Uytvanck - Naomi Osaka 6-3 7-520-Barbora Strycova - Alison Riske 6-3 6-028-Caroline Garcia - Nao Hibino 6-2 6-212-Madison Keys - Ashleigh Barty 6-3 6-2Petra Martic - Kateryna Bondarenko 6-2 7-5Alize Cornet - Timea Babos 6-2 6-7(5) 6-2Hsieh Su-Wei - 7-Johanna Konta 1-6 7-6(2) 6-421-Carla Suarez Navarro - Maria Sakkari 6-4 6-25-Elina Svitolina - Yaroslava Shvedova 6-4 6-3Tsvetana Pironkova - Mona Barthel 6-0 6-4Taylor Townsend - Miyu Kato 6-4 6-0Sorana Cirstea - Peng Shuai 6-3 6-1