Roland Garros: Surpriza pe "Philippe Chatrier" - Johanna Konta, eliminata de Hsieh Su-Wei

Cunoscuta mai degraba in circuit din turneele de dublu (acolo unde a castigat Roland Garros-ul in 2014 si Wimbledon-ul in 2013), Hsieh a produs o mare surpriza pe "Philippe Chatrier", acolo unde a reusit sa revina si sa castige meciul cu Konta, dupa ce a pierdut primul set cu 6-1.Cu un joc atipic: executa pe forehand mult slice (ceva asemanator cu Monica Niculescu),Hsieh Su-Wei a variat foarte bine jocul, reusind sa o scoata din ritm pe Johanna cu multe scurte. De asemenea, jocul la fileu a fost un punct forte, vazandu-se experienta bogata capatata in competitiile de dublu.Cu toate ca a incercat pana in ultimul moment sa revina si sa schimbe soarta disputei, Johanna Konta s-a recunoscut invinsa dupa o partida care a durat doua ore si 15 minute.Petra Martic - Kateryna Bondarenko 6-2 7-5Alize Cornet - Timea Babos 6-2 6-7(5) 6-2Hsieh Su-Wei - 7-Johanna Konta 1-6 7-6(2) 6-421-Carla Suarez Navarro - Maria Sakkari 6-4 6-25-Elina Svitolina - Yaroslava Shvedova 6-4 6-3Tsvetana Pironkova - Mona Barthel 6-0 6-4Taylor Townsend - Miyu Kato 6-4 6-0