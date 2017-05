LIVESCORE Sorana Cirstea vs Shuai Peng 5-3

Dupa primele schimburi de acomodare, Sorana a fost nevoita sa salveze doua mingi de break in chiar primul game al partidei. Trecuta cu bine peste castigarea serviciului, Cirstea a fost jucatoarea care a dictat ritmul: a lovit mingea in urcare, a deschis bine terenul si nu i-a dat prea multe sanse adversarei. Dupa ce a reusit primul break al disputei, Sorana si-a castigat inca o data serviciul, scorul devenind 3-0.Jocul a continuat in aceleasi coordonate, cu mentiunea ca Shuai a inceput sa vina si la fileu, din dorinta de a incerca sa schimbe ceva. Nu i-a iesit tactica, iar Sorana a mai pus un game in dreptul ei (4-0). Pe o usoara relaxare a Soranei (a venit si o dubla greseala), Peng a punctat si ea pe tabela, recuperand unul din cele doua break-uri (4-1).Partida a inceput cu Sorana la serviciu.Sorana si Shuai s-au mai intalnit o singura data, in 2010, la Hobart (Australia), iar atunci chinezoaica s-a impus in doua seturi, scor 6-1, 6-4.