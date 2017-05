​Roland Garros: Simona Halep vs Jana Cepelova, ultimul meci de pe "Philippe Chatrier" - Sorana Cirstea va juca de la ora 12:00

Una din favoritele la castigarea Roland Garros-ului, Simona va intra in scena undeva in jurul orei 18:30 (ora variaza in functie de cum se vor termina cele trei meciuri care se vor juca pe Chatrier inainte de partida jucatoarei noastre).Pe "Philippe Chatrier" se vor disputa inainte de confruntarea Simonei urmatoarele partide: Johanna Konta vs Su-Wei Hsieh, Andy Murray vs Andrei Kuznetsov si Jo-Wilfried Tsonga vs Renzo Olivo.Cum meciul dintre Alexander Zverev si Fernando Verdasco nu s-a incheiat luni, asa cum era programat (s-a intrerupt la scorul 4-6, 6-3), acesta va continua tot pe Philippe Chatrier (dupa Konta vs Hsieh), iar in aceste conditii meciul Simonei va incepe si mai tarziu...Simona Halep si Jana Cepelova s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA, scorul fiind 1-1. Halep s-a impus in 2014, in turul doi al turneului de la US Open (scor 6-2, 6-1), in timp ce jucatoarea din Slovacia a castigat in 2015, in primul tur de la Wimbledon (scor 5-7, 6-4, 6-3).Locul 64 in lume, Sorana Cirstea se va duela cu Shuai Peng (China - 36 WTA) de la ora 12:00, fiind primul meci de pe terenul 5.In fine, perechea Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer (cap de serie numarul 11) va juca pe terenul 10 in ultimul meci al zilei (al patrulea) contra dublului format din Thomaz Bellucci/ Carlos Berlocq (Brazilia/ Argentina).