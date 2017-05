Simona Halep a confirmat, intr-o postare pe Instagram, ca va participa la Roland Garros

Simona a postat o fotografie in care lovea o minge cu backhand-ul, iar undeva in spate poate fi vazut Darren Cahill. Mesajul a fost: "Ultimul antrenament inainte de meciul de maine".In runda inaugurala, Halep o va intalni pe slovaca Jana Cepelova, locul 88 WTA.Simona Halep si Jana Cepelova s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA, scorul fiind 1-1. Halep s-a impus in 2014, in turul doi al turneului de la US Open (scor 6-2, 6-1), in timp ce jucatoarea din Slovacia a castigat in 2015, in primul tur de la Wimbledon (scor 5-7, 6-4, 6-3).