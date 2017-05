​Roland Garros: Zi nefasta pentru fetele noastre - Monica Niculescu si Ana Bogdan, eliminate in turul intai

Dupa un prim set echilibrat (7-5), Monica nu a mai putut tine ritmul cu adversara, setul al doilea fiind unul pierdut la unu (6-1). Partida a durat o ora si 21 de minute. Monica nu a reusit niciun as, a comis trei duble greseli si a castigat in total 51 de puncte (fata de 75 ale adversarei).Jabeur a castigat dupa o ora si 23 de minute meciul cu Ana Bogdan, scor 6-3, 6-4.Pentru parcursul de la Roland Garros, Monica Niculescu si Ana Bogdan vor primi cate 35.000 de euro si cate 10 puncte in ierarhia WTA de simplu.