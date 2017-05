​Roland Garros: Irina Begu, Monica Niculescu, Ana Bogdan si Patricia Tig vor juca luni - Djokovic si Nadal vor debuta si ei la competitia pariziana

Partida va fi prima de pe terenul 4, urmand sa inceapa la ora 12:00. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum.Pe terenul 18, de la ora 12:00, Ana Bogdan (debutanta pe tabloul principal de la Roland Garros) o va intalni pe Ons Jabeur, din Tunisia. Va fi prima intalnire dintre cele doua sportive.Meciul celor doua va fi al treilea de pe terenul 16. Patricia Tig si Anastasia Pavlyuchenkova s-au mai infruntat o singura data, in 2015, in semifinalele turneului de la Baku. Tig si-a adjudecat victoria, scor 6-3, 6-2.Disputa celor doua va fi ultima de pe terenul 8. Begu si Mariana Duque Marino s-au mai confruntat o singura data, in 2011, in prima runda a turneului ITF de la Cali (Columbia). Victoria i-a revenit jucatoarei noastre, scor 6-1, 6-0.vor juca in cursul zilei de marti.In competitia masculina isi vor face debutul la editia din 2017 de la Roland Garros doi dintre marii favoriti la castigarea competitiei:In al doilea meci al zilei de pe "Philippe-Chatrier", Nole il va intalni pe Marcel Granollers.Castigator de noua ori pe zgura pariziana, Rafael Nadal va juca in al doilea meci al zilei de pe "Suzanne Lenglen" contra francezului Benoit Paire.