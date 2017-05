Roland Garros: Marius Copil, invins in turul intai al competitiei pariziene

Dupa un meci care a durat trei ore si cinci minute, Ramos s-a impus in patru seturi, scor 6-7(7), 6-1, 6-4, 6-2.Pentru parcursul de la Roland Garros, Marius Copil va primi 10 puncte in ierarhia ATP de simplu si un cec in valoare de 35.000 de euro.Guillermo Garcia-Lopez - 26-Gilles Muller 7-6(4) 6-7(2) 6-2 6-219-Albert Ramos - Marius Copil 6-7(7) 6-1 6-4 6-2Horacio Zeballos - Adrian Mannarino 7-5 6-3 6-4.