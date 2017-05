Patrick Mouratoglou: "In mod categoric, Simona Halep are potential pentru a castiga un Grand Slam"

"Simona are un antrenor foarte bun in persoana lui Darren Cahill, si sunt sigur ca ei doi stiu ce au de facut mai bine decat oricine altcineva. La ora asta, joaca foarte bine si in mod categoric are potential pentru a castiga un Grand Slam. Sa speram ca se va intampla in curand. Mai ales in aceasta perioada, cand Serena lipseste, daca va castiga un Slam ma voi bucura pentru ea, pentru ca apoi, cand Serena va reveni, nu voi mai fi asa de bucuros daca Simona va castiga" -"Ea asa planuieste. Bineinteles, nu putem sti cum se va simti cand va avea copilul in brate, dar acum este insarcinata in cinci luni si tocmai mi-a dat un sms in care imi spunea ca se duce sa joace putin tenis pentru ca nu vrea sa-si piarda indemanarea in aceasta perioada. Cred ca daca este motivata si va considera ca va putea sa mai castige Slamuri, se va reintoarce" -"Ea m-a rugat sa nu iau pe altcineva pe termen lung in locul ei cat timp lipseste si s-o astept, si eu am fost de acord" -"Da, este adevarat, dar pe de alta parte trebuie sa spunem ca Simona Halep, este, dintre toate pretendentele, favorita. Desi ea incearca sa ne spuna ca nu-i adevarat, pentru ca presiunea e mare. O inteleg, e un turneu deschis, dar ea este favorita. Este adevarat ca nu este favorita atat de categoric cum este Nadal la baieti, dar este favorita mai multe motive: joaca bine pe zgura, are o perioada buna acum si a mai facut o finala aici" -"Pentru toti jucatorii care au o sansa sa castige, este crucial cum vor face fata presiunii. Cred ca mai ales pentru Simona va fi dificil. Este dificil pentru toata lumea, bineinteles. Dar pentru ea mai cu seama, pentru ca se gandeste: ¬Pot sa castig primul meu Slam, am sanse mari, toata lumea tenisului se asteapta ca eu sa castig pentru ca sunt buna pe zgura, joc bine acum, am mai facut finala aici etc¬, si din acest motiv simte multa presiune, care este dificil de gestionat. Felul cum va face fata va avea un impact decisiv asupra rezultatului final" -"Rafa este super favoritul, poate mai mult ca niciodata, in primul rand pentru felul cum a jucat tot sezonul de zgura. Si apoi, pentru ca cei doi jucatori care puteau sa-i puna probleme, Andy si Novak, sunt departe de cel mai bun nivel al lor de cateva luni bune. Vom vedea daca Agassi va avea un efect-minune asupra lui Novak" -"Cred ca arata bine pe hartie, pentru ca Andre stie mult tenis si stilul lui de joc poate fi interesant pentru Novak. Ar fi o idee buna, cred eu, ca Novak sa imprumute elemente din jocul lui Andre. Apoi, Agassi a avut si el multe suisuri si coborasuri in viata si in cariera si il poate ajuta pe Novak in aceasta privinta. Marea intrebare este cat se va implica Andre in acest proiect si cat de mult efort si timp va putea investi. Cred ca unul din motivele pentru care colaborarea lui Novak cu Boris a functionat atat de bine este ca Boris s-a implicat si a petrecut mult timp cu Novak. Vom vedea" -