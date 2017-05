Stanislas Wawrinka a castigat turneul ATP de la Geneva

Wawrinka l-a invins, in finala, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, dupa doua ore si 20 de minute, pe germanul Mischa Zverev, jucator venit din calificari si pozitia 33 in ierarhia mondiala.Pentru succesul de Geneva, Stan Wawrinka va primi 250 de puncte ATP si un cec in valoare de 85.945 de euro, in timp ce Zverev va incasa 45.265 de euro si 162 de puncte ATP.Wawrinka, in varsta de 32 de ani, a castigat al 16-lea titlu din cariera si primul din acest an.