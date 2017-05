Tecau si Rojer au invins, in fnala, cu scorul de 2-6, 7-6 (9), 10-6, dupa o ora si 51 de minute, cuplul columbian Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, cap de serie numarul 2.Pentru succesul de la Geneva, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor primi cate 250 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 26.110 euro.Acesta este al doilea titlu castigat de Tecau si Rojer in acest an, dupa cel de la Dubai.