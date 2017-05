Ana Bogdan, dupa saptamana de vis de la Roland Garros: "Mananc tenis, visez tenis, sunt onorata sa fiu pe tabloul principal"

"Saptamana a fost una solicitanta cu trei meciuri, care nu au fost deloc usoare, desi scorul la ultimul pare unul lejer. Am intalnit o jucatoare care a fost in Top 20 mondial (n.r. Virginia Razzano), care avea si publicul de partea ei, dar la fiecare dintre acest meciuri am incercat sa ma bucur de tenis. Asta mi-am si propus. Sa ma bucur de tenis" -"Absolut fabuloasa. Toata lumea respira tenis in aceste zile la Paris, iar sa castig aici, in templul tenisului, este imbatator. Sunt bucuroasa, dar si constienta ca, de fapt, greul abia acum incepe. Recunosc, emotiile sunt mari, e pentru prima oara cand sunt pe tabloul principal de la Roland Garros, dar ma simt bine si ma simt onorata sa fiu aici" -"Este o sportiva din aceeasi generatie cu mine (n.r.Ons Jabeur - Tunisia - locul 113 WTA), foarte puternica si care a jucat de doua ori finala aici, pe cand era junioare. Sincer, ma gandesc doar la meciul cu Jabeur, nu la cel cu Cibulkova. Asa cum am spus, vreau sa ma bucur de tenis si sa o iau treptat, pas cu pas. Am aceste doua zile in care ma antreneze, iar luni sper sa fac un nou meci bun si sa ma calific" -"Mananc tenis, visez tenis, iar intrarea in top ar fi un semn ca munca mea din acesti ultimi ani da tot mai multe roade. Bineinteles ca obiectivul e sa ocup o pozitie cat mai buna in clasament si totodata sa am un joc frumos, pe placul publicului. E foarte important sa fiu ferita de accidentari, sigur rezultatele vor veni" -