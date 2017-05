Petra Kvitova, la revenirea pe terenul de tenis: "Deja am castigat cea mai grea batalie, ma bucur ca sunt in viata"

Petra o va intalni in runda inaugurala de la Paris pe Julia Boserup, din SUA, locul 86 WTA."Nu multa lume credea ca mai pot juca din nou tenis. Asa ca sunt foarte fericita. Am castigat cea mai dura batalie. A fost greu, ma bucur ca sunt in viata, ca am toate degetele si ca pot juca din nou tenis" -In data de 20 decembrie 2016, Kvitova a fost atacata in propria locuinta de un hot (in apropierea centrului orasului Prostejov), acesta ranind-o la mana stanga (cea cu care tine racheta) cu un cutit. A fost nevoie de mai multe luni de recuperare pentru ca Petra sa revina pe terenurile de tenis.Kvitova este dubla castigatoare la Wimbledon, competitie unde s-a impus in 2011 si in 2014.