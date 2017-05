Unai Emery, dat ca si demis de la PSG - Cine l-ar putea inlocui la formatia pariziana

Adus tocmai pentru ca PSG sa conteze in Champions League, Emery a fost eliminat de Barcelona inca din optimi, cu toate ca echipa franceza s-a impus cu 4-0 la Paris.Infrangerea cu 6-1 de pe "Camp Nou" nu a fost digerata usor de patronul lui PSG, iar parcursul din Ligue 1 a venit ca o completare a esecului din actuala stagiune.PSG a pierdut si titlul de campioana a Frantei, trofeu cucerit de AS Monaco.Presa din Portugalia (reprezentata de A Bola si O Jogo) vorbeste despre numele noului tehnician al lui PSG, acesta fiind dupa spusele ei Jorge Jesus.In varsta de 63 de ani, Jesus este in prezent tehnicianul celor de la Sporting Lisabona, iar PSG ar urma sa plateasca o clauza de reziliere de aproximativ 15 milioane de euro pentru a-l "elibera" pe antrenorul portughez.Jorge Jesus a venit la Sporting in 2015, dupa sase sezoane petrecute la Benfica. De-a lungul cariere a mai pregatit formatii precum Amora, Felgueiras, Uniao Madeira, Estrela Amadora, Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Moreirense, Uniao Leiria, Belenenses si Braga.