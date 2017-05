Simona Halep, inainte de inceperea Roland Garros: Ma simt mult mai bine, cred ca pot juca

"Ma simt mult mai bine si cred ca voi putea juca. Sambata voi face noi teste cu ultrasunete", a spus Halep.Simona Halep, cap de serie numarul 3, va evolua in compania slovacei Jana Cepelova , locul 88 mondial, in primul tur la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului.Halep a anuntat, miercuri, ca dupa investigatiile facute la glezna dreapta s-a constatat ca are un ligament rupt . Ea a precizat ca recuperarea decurge bine si ca medicii i-au spus ca sunt 50% sanse sa participe la turneul de la Roland Garros. Simona Halep a pierdut, duminica, finala turneului de la Roma , fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina Svitolina, scor 4-6, 7-5, 6-1. Pe parcursul meciului, Halep a fost vizibil afectata de probleme la glezna dreapta, iar la un moment dat a cerut sa ii fie bandajata. Dupa meci, Halep a declarat ca nu a putut sa faca nimic in setul trei al finalei deoarece nu putea sa alerge, avand dureri la glezna.