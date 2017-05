WTA Nurnberg: Sorana Cirstea, invinsa de Barbora Krejcikova in semifinale

Cirstea a cedat dupa o ora si 59 de minute de joc.Pentru parcursul de la Nurnberg, Sorana Cirstea va primi 110 puncte WTA si un cec in valoare de 9.274 de euro.In finala de la Nurnberg, Krejcikova o va intalni pe olandeza Kiki Bertens (locul 19 WTA), principala favorita, care a beneficiat de abandonul japonezei Misaki Doi, la scorul de 6-2, 0-1.Tot vineri, Sorana trecuse in sferturi de Yulia Putintseva (Kazahstan, locul 28 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4, dupa ce meciul a fost intrerupt joi, la scorul de 4-4 in setul trei, din cauza intunericului.Turneul de la Nurnberg este dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.Sorana va juca in primul tur la Roland Garros cu Shuai Peng (China, 39 WTA). Chinezoaica s-a impus in singurul duel cu Sorana Cirstea, in 2010, in primul tur la Hobart, cu 6-1, 6-4.