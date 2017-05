​Roland Garros: Adversarele jucatoarelor din Romania - Simona Halep vs Jana Cepelova, in primul tur

Simona Halep si Jana Cepelova s-au mai intalnit de doua ori in circuitul WTA, scorul fiind 1-1. Halep s-a impus in 2014, in turul doi al turneului de la US Open (scor 6-2, 6-1), in timp ce jucatoarea din Slovacia a castigat in 2015, in primul tur de la Wimbledon (scor 5-7, 6-4, 6-3).

Begu si Mariana Duque Marino s-au mai confruntat o singura data, in 2011, in prima runda a turneului ITF de la Cali (Columbia). Victoria i-a revenit jucatoarei noastre, scor 6-1, 6-0.

Niculescu si Kontaveit nu s-au mai intalnit pana acum.

Shuai Peng s-a impus in singurul duel cu Sorana Cirstea, in 2010, in primul tur la Hobart, cu 6-1, 6-4.

Patricia Tig si Anastasia Pavlyuchenkova s-au mai infruntat o singura data, in 2015, in semifinalele turneului de la Baku. Tig si-a adjudecat victoria, scor 6-3, 6-2.

Simona Halep (4 WTA) vs Jana Cepelova (Slovacia, locul 88 WTA)Irina-Camelia Begu (44 WTA) vs Mariana Duque Marino (Columbia, locul 114 WTA).Monica Niculescu (53 WTA) vs Anett Kontaveit (Estonia, locul 52 WTA)Sorana Cirstea (67 WTA) vs Shuai Peng (China, locul 39 WTA).Patricia Maria Tig (119 WTA) vs Anastasia Pavlyuchenkova (17, locul WTA).Pe tabloul principal va mai juca si Ana Bogdan (106 WTA), care a trecut de frantuzoaica Virginie Razzano, scor 6-4, 6-0, in ultimul tur al calificarilor.Angelique Kerber vs Svetlana KuznetsovaGarbine Muguruza vs Dominika CibulkovaElina Svitolina vs Simona HalepJohanna Konta vs Karolina PliskovaVa fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017. Intrecerea de la Paris va putea fi urmarita in Romania in direct pe Eurosport (1, 2 si pe Eurosport Player) si LiveText si LiveScore pe HotNews.ro.