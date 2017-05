​Roland Garros: Ana Bogdan s-a calificat in premiera pe tabloul principal de simplu

Ana Bogdan, cap de serie numarul 5 in calificari, a avut nevoie de doar o ora si 14 minute pentru a trece de Virginie Razzano (34 ani, 276 WTA).Bogdan si-a asigurat 35.000 de euro si 50 de puncte WTA si s-a alaturat celorlalte cinci romance calificate direct pe tabloul principal de simplu, Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Patricia Tig, informeaza Agerpres.Va fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017. Intrecerea de la Paris va putea fi urmarita in Romania in direct pe Eurosport (1, 2 si pe Eurosport Player) si LiveText si LiveScore pe HotNews.ro.