VIDEO WTA Nurnberg: Momente controversate oferite de Yulia Putintseva in meciul cu Sorana Cirstea - Jucatoarea noastra, deranjata de comportamentul adversarei: "Acum ce mai vrei?"

Jocul a fost intrerupt din cauza intunericului, arena nefiind dotata cu nocturna. Partida se va relua vineri, de la ora 13:30.La scorul de 3-3 si 40 egal in setul decisiv, Yulia Putintseva a refuzat sa mai joace, pe motiv ca nu vede mingea din cauza intunericului. Arbitrul de scaun a trimis-o inapoi in teren, insa a refuzat si a solicitat time-out medical pentru o accidentare la picior.Jucatoarei din Kazahstan nu i s-a acordat time-out medical si a fost nevoita sa continue jocul in fluieraturile publicului. Putintseva a reusit sa castige game-ul, dar jocul a fost din nou intrerupt, aceasta solicitand pentru a doua oara ingrijiri medicale.Inainte sa serveasca, la scorul de 4-3 pentru kazaha, Sorana a strigat catre Yulia Putintseva, care continua sa traga de timp : "Acum ce mai vrei?"