ATP Lyon: Tomas Berdych si Milos Raonic, in semifinale

Milos Raonic l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-3, pe portughezul Gastao Elias, intr-o partida disputata joi.In semifinale, canadianul se va duela cu Tomas Berdych, care a trecut in sferturile de finala, cu 6-4, 6-0, de francezul Gilles Simon (cap de serie numarul 5).In cealalta semifinala, francezul Jo-Wilfried Tsonga, favoritul numarul 2, il va infrunta pe georgianul Nikoloz Basilashvili.Tsonga l-a invins pe rusul Karen Haceanov, scor 6-0, 6-4, in timp ce Basilashvili a dispus de argentinianul Nicolas Kicker, scor 6-3, 6-1.