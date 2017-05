​PREZENTARE Roland Garros - Parisul, arta si tenisul: Simona Halep, ar putea fi anul tau - Reuseste Rafael Nadal "la decima"?

Va fi editia cu numarul 116, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017.

Vor fi 128 de jucatori pe tabloul de simplu (feminin si masculin), 64 de perechi la dublu si 32 de perechi pe tabloul mixt.

Roland Garros-ul va avea premii totale in valoare de 36 de milioane de euro.

Exista 32 de capi de serie atat pe tabloul feminin de simplu, cat si pe tabloul masculin de simplu (conform clasamentelor in vigoare publicate pe 22 mai 2017). Acestora li se vor adauga 16 sportivi veniti din calificari si 8 wild-card-uri. In total, vor fi 128 de participanti in runda inaugurala.

Prima zi de intreceri - 28 mai 2017

Finala feminina - 10 iunie

Finala masculina - 11 iunie

Intre 1945 si 1947, Roland Garros-ul s-a disputat dupa Wimbledon, fiind al treilea turneu de Grand Slam al sezonului de tenis.

Incepand din 1968, competitia a devenit prima de Mare Slam care a devenit Open, permitand atat amatorilor cat si profesionistilor sa participe.

Din 2006, turneul a inceput de duminica (la fel cum se va intampla si in 2017).

Incepand cu martie 2007, organizatorii au anuntat ca la Roland Garros premiile pentru barbati si femei vor fi aceleasi.

Pe langa tablourile de simplu feminin si masculin, in aceeasi perioada se mai disputa intreceri de dublu feminin, dublu masculin, dublu mixt si juniori.

* Materialul va fi updatat dupa tragerea la sorti a tablourilor de concurs de la Roland Garros - Va avea loc vineri, dupa ora 14:00 (ora Romaniei).Simona a fost cel mai aproape de a cuceri trofeul in 2014, atunci cand a fost invinsa in finala de pe "Philippe Chatrier" de Maria Sharapova.Dupa ce a castigat turneul de la Madrid (Premier Mandatory) si a disputat finala de la Roma (Premier 5),este vazuta de specialistii din tenis drept una din favoritele la castigarea competitiei pariziene. In 2016, Halep a fost eliminata in optimi de Samantha StosurJucatoarea noastra va avea de aparat. Angelique Kerber (liderul mondial) va avea de aparat doar 10 puncte, iar Garbine Muguruza 2000 (a castigat competitia).Castigator in premiera la Roland Garros anul trecut, Novak Djokovic va avea de aparat celede puncte care ii revin campionului. Finalist, Andy Murray (1 ATP) va avea de aparat 1200 de puncte, Stanislas Wawrinka 720, iar(a abandonat inainte de meciul din turul trei).Imagine de colectie cu Roland GarrosComplexul de la Roland Garros a fost inaugurat in anul, el fiind construit initial pentru a gazdui un meci de Cupa Davis al Frantei. Ulterior, acesta a fost marit si renovat de mai multe ori, ajungand la ceea ce este in ziua de azi. Numele vine de la Roland Garros -, in data de 23 septembrie 1913.Turneul francez a ramas singurul de Grand Slam care nu are vreo arena acoperita. Dupa mai multe probleme cu autoritatile, organizatorii au reusit sa faca un pas inainte, iar al doilea turneu de Grand Slam al anului va avea acoperis pe "Philippe Chatrier" din 2020.- a aparut pentru prima data in Anglia, la sfarsitul secolului al XIX-lea. Primul care a folosit o astfel de suprafata a fost, pe un teren din. In mod normal, pentru un teren bine facut este nevoie de aproximativIncepand cu 1928 si pana in prezent, se joaca pe- zgura rosie. Suprafata de joc1-2 mm6-7 cm7-8 cmcel putin 30 cm. De asemenea, este neaparata nevoie de un canal de scurgere., el fiind la inceput o, cunoscuta si sub denumirea de "Championat de France International de Tennis". Primul turneu feminin a avut loc inIn anul, competitia s-a disputat pe gazon (la fel ca majoritatea turneelor din acea perioada).- arena centrala. Numele vine de la fostul jucator de tenis Philippe Chatrier (2 februarie 1926 - 22 iunie 2000). A fost presedintele Federatiei Franceze de Tenis timp de 20 de ani si presedintele Federatiei Internationale de Tenis timp de 14 ani. Capacitate:- a doua arena ca marime de la Roland Garros. Are o capacitate dede locuri si a fost construita in. Numele vine de la o fosta jucatoare de tenis, castigatoare ade turnee de-a lungul carierei (printre care de sase ori Roland Garros si alte sase titluri la Wimbledon).- are o capacitate deEste cunoscuta dreptdatorita formei circulare.In prezent, complexul de la Roland Garros se intinde pe o suprafata totala deSunt 20 de terenuri pe care se joaca tenis la competitia pariziana. In interiorul complexului poti fi gasite zone VIP, reprezentante ale diversilor sponsori, Centrul National de antrenament al Frantei si un muzeu multimedia care prezinta istoria tenisului si a turneului parizian.Pe viitor insa, complexul va ajunge la, dupa ce arena "Philippe Chatrier" va fi modernizata si dupa ce va aparea un stadion nou.Editia din 2017 a competitiei va dispune de premii totale in valoare de aproximativ. Este, conform organizatorilor, o crestere defata de anul trecut.Castigatorii de pe tablourile de simplu (feminin si masculin) vor incasa un cec in valoare deFinalistii vor pleca si ei acasa cu10/ 10: 45/ 70130/ 90240/ 180430/ 360780/7201300/ 12002000/ 2000.Roger Federer - inlocuit de Konstantin KravchukYoshihito Nishioka - inlocuit de Ernests GulbisRadek Stephanek - inlocuit de Guillermo Garcia LopezVanig King - inlocuita de Magdaléna RybárikováSerena Williams - inlocuita de Verónica Cepede RoygLaura Siegemund - inlocuita de o "lucky loser"Tessah AndrianjafitrimoFiona FerroMyrtille GeorgesAmandine HesseAlizé LimChloé PaquetAmanda Anisimova (USA)Jaimee FourlisJulien BenneteauBenjamin BonziMathias BourgueAlex De MinaurQuentin HalysLaurent LokoliAlexandre MullerTennys Sandgren- simplu masculin- simplu feminin- dublu masculin- dublu feminin- dublu mixtCompetitia de la Roland Garros va putea fi urmarita in Romania in direct pePete Sampras (SUA), John McEnroe (SUA), Boris Becker (Germania), John Newcombe (Australia), Jimmy Connors (SUA), Arthur Ashe (SUA), Patrick Rafter (Australia), Stefan Edberg (Suedia), Marat Safin (Rusia), Lleyton Hewitt (Australia), Andy Roddick (SUA). Din circuitul feminin: Kim Clijsters (Belgia), Martina Hingis (Elvetia) si Venus Williams (SUA).Jucatorul cu cele mai multe titluri castigate la Roland Garros (era Open) esteIbericul a castigat de noua ori competitia (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). In ierarhie, Nadal este urmat de Max Decugis (Franta - opt titluri), insa francezul s-a impus in "Amator Era". Podiumul este completat de Bjorn Borg (Suedia - sase titluri in era Open: 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981).1 Rafael Nadal 9 titluri (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)2 Bjorn Borg 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981)3 Mats Wilander 3 (1982, 1985, 1988)3 Ivan Lendl 3 (1984, 1986, 1987)3 Gustavo Kuerten 3 (1997, 2000, 2001) etc.1 Spania 15 (primul titlu in 1961)2 Suedia 9 (1957, 1988)3 Cehoslovacia 5 (1970, 1987)4 SUA 4 (1938, 1999)5 Brazilia 3 (1997, 2001)...........................................9 Romania 1 (1973 -6-3, 6-3, 6-0 cu Nikola Pilić).2016 Novak Djokovic2015 Stan Wawrinka2014 Rafael Nadal2013 Rafael Nadal2012 Rafael Nadal2011 Rafael Nadal2010 Rafael Nadal2009 Roger Federer2008 Rafael Nadal2007 Rafael Nadal2006 Rafael Nadal2005 Rafael Nadal(SUA - sapte trofee) este jucatoarea cu cele mai multe titluri la Roland Garros (era Open). Sportiva din America este urmata de Steffi Graf (6) si Justine Henin (4).1 SUA 15 titluri.......................6 Romania 1 (1978 -6-2, 6-2 cu Mima Jaušovec).(echipament pentru copiii de mingi si arbitri),(ceasul oficial),(mingile oficiale) si(masina oficiala a competitiei).Linia 9 - Mairie de Montreuil - Pont de Sèvres (statiile Michel-Ange Auteuil, Michel-Ange Molitor).- Gare d'Austerlitz - Boulogne (statiile Porte d'Auteuil sau Boulogne Jean-Jaurès).Linia 22 : Opéra - Porte de Saint-CloudLinia 32 : Gare de l'Est - Porte d'AuteuilLinia 52 : Opéra - Pont de Saint-CloudLinia 62 : Cours de Vincennes - Porte de Saint-CloudLinia 72 : Hôtel de Ville - Pont de Saint-CloudLinia 123 : Porte d'Auteuil - Mairie d'IssyLinia 241 : Suresnes - Porte d'AuteuilPC1 : Petite Ceinture.1897 F. Masson (FRA)1898 F. Masson (FRA)1899 F. Masson (FRA)1900 Y. Prévost (FRA)1901 P. Girod (FRA)1902 F. Masson (FRA)1903 F. Masson (FRA)1904 Kate Gillou (FRA)1905 Kate Gillou (FRA)1906 Kate Gillou-Fenwick (FRA)1907 Comtesse de Kermel (FRA)1908 Kate Gillou-Fenwick (FRA)1909 Jeanne Matthey (FRA)1910 Jeanne Matthey (FRA)1911 Jeanne Matthey (FRA)1912 Jeanne Matthey (FRA)1913 Marguerite Broquedis (FRA)1914 Marguerite Broquedis (FRA)1920 Suzanne Lenglen (FRA)1921 Suzanne Lenglen (FRA)1922 Suzanne Lenglen (FRA)1923 Suzanne Lenglen (FRA)1924 Diddie Vlasto (FRA)1925 Suzanne Lenglen (FRA)1926 Suzanne Lenglen (FRA)1927 Kornelia Bouman (NED)1928 Helen Wills (USA)1929 Helen Wills (USA)1930 Helen Wills-Moody (USA)1931 Cilly Aussem (GER)1932 Helen Wills-Moody (USA)1933 Margaret Scriven (GBR)1934 Margaret Scriven (GBR)1935 Hilde Sperling (GER)1936 Hilde Sperling (GER)1937 Hilde Sperling (GER)1938 Simone Mathieu (FRA)1939 Simone Mathieu (FRA)1946 Margaret Osborne (USA)1947 Patricia Todd (USA)1948 Nelly Landry (FRA)1949 M. Osborne-Dupont (USA)1950 Doris Hart (USA)1951 Shirley Fry (USA)1952 Doris Hart (USA)1953 Maureen Connolly (USA)1954 Maureen Connolly (USA)1955 Angela Mortimer (GBR)1956 Althea Gibson (USA)1957 Shirley Bloomer (GBR)1958 Zsuzsi Kormoczy (HUN)1959 Christine Truman (GBR)1960 Darlene Hard (USA)1961 Ann Haydon (GBR)1962 Margaret Smith (AUS)1963 Lesley Turner (AUS)1964 Margaret Smith (AUS)1965 Lesley Turner (AUS)1966 Ann Haydon-Jones (GBR)1967 Françoise Dürr (FRA)1968 Nancy Richey (USA)1969 Margaret Smith-Court (AUS)1970 Margaret Smith-Court (AUS)1971 Evonne Goolagong (AUS)1972 Billie-Jean King (USA)1973 Margaret Smith-Court (AUS)1974 Chris Evert (USA)1975 Chris Evert (USA)1976 Sue Barker (GBR)1977 Mima Jausovec (YUG)1979 Chris Evert-Lloyd (USA)1980 Chris Evert-Lloyd (USA)1981 Hana Mandlikova (CZE)1982 Martina Navratilova (USA)1983 Chris Evert-Lloyd (USA)1984 Martina Navratilova (USA)1985 Chris Evert-Lloyd (USA)1986 Chris Evert-Lloyd (USA)1987 Steffi Graf (GER)1988 Steffi Graf (GER)1989 Arantxa Sanchez (ESP)1990 Monica Seles (YUG)1991 Monica Seles (YUG)1992 Monica Seles (YUG)1993 Steffi Graf (GER)1994 Arantxa Sanchez (ESP)1995 Steffi Graf (GER)1996 Steffi Graf (GER)1997 Iva Majoli (CRO)1998 Arantxa Sanchez (ESP)1999 Steffi Graf (GER)2000 Mary Pierce (FRA)2001 Jennifer Capriati (USA)2002 Serena Williams (USA)2003 Justine Hénin-Hardenne (BEL)2004 Anastasia Myskina (RUS)2005 Justine Henin-Hardenne (BEL)2006 Justine Henin-Hardenne (BEL)2007 Justine Henin (BEL)2008 Ana Ivanovic (SER)2009 Svetlana Kuznetsova (RUS)2010 F. Schiavone (ITA)2011 Na Li (CHN)2012 Maria Sharapova (RUS)2013 Serena Williams (USA)2014 Maria Sharapova (RUS)2015 Serena Williams (USA)2016 Garbiñe Muguruza (ESP)1891 H. Briggs (GBR)1892 J. Schopfer (FRA)1893 L. Riboulet (FRA)1894 André Vacherot (FRA)1895 André Vacherot (FRA)1896 André Vacherot (FRA)1897 Paul Aymé (FRA)1898 Paul Aymé (FRA)1899 Paul Aymé (FRA)1900 Paul Aymé (FRA)1901 André Vacherot (FRA)1902 Marcel Vacherot (FRA)1903 Max Decugis (FRA)1904 Max Decugis (FRA)1905 Maurice Germot (FRA)1906 Maurice Germot (FRA)1907 Max Decugis (FRA)1908 Max Decugis (FRA)1909 Max Decugis (FRA)1910 Maurice Germot (FRA)1911 André Gobert (FRA)1912 Max Decugis (FRA)1913 Max Decugis (FRA)1914 Max Decugis (FRA)1920 André Gobert (FRA)1921 Jean Samazeuilh (FRA)1922 Henri Cochet (FRA)1923 François Blanchy (FRA)1924 Jean Borotra (FRA)1925 René Lacoste (FRA)1926 Henri Cochet (FRA)1927 René Lacoste (FRA)1928 Henri Cochet (FRA)1929 René Lacoste (FRA)1930 Henri Cochet (FRA)1931 Jean Borotra (FRA)1932 Henri Cochet (FRA)1933 John Crawford (AUS)1934 Gottfried Von Cramm (GER)1935 Fred Perry (GBR)1936 Gottfried Von Cramm (GER)1937 Henner Henkel (GER)1938 Donald Budge (USA)1939 William McNeill (USA)1946 Marcel Bernard (FRA)1947 Jozsef Asboth (HUN)1948 Frank Parker (USA)1949 Frank Parker (USA)1950 Budge Patty (USA)1951 Jaroslav Drobny (CZE)1952 Jaroslav Drobny (CZE)1953 Ken Rosewall (AUS)1954 Tony Trabert (USA)1955 Tony Trabert (USA)1956 Lewis Hoad (AUS)1957 Sven Davidson (SWE)1958 Mervyn Rose (AUS)1959 Nicola Pietrangeli (ITA)1960 Nicola Pietrangeli (ITA)1961 Manuel Santana (ESP)1962 Rod Laver (AUS)1963 Roy Emerson (AUS)1964 Manuel Santana (ESP)1965 Fred Stolle (AUS)1966 Tony Roche (AUS)1967 Roy Emerson (AUS)1968 Ken Rosewall (AUS)1969 Rod Laver (AUS)1970 Jan Kodes (CZE)1971 Jan Kodes (CZE)1972 Andres Gimeno (ESP)1973 Ilie Nastase (ROM)1974 Björn Borg (SWE)1975 Björn Borg (SWE)1976 Adriano Panatta (ITA)1977 Guillermo Vilas (ARG)1978 Björn Borg (SWE)1979 Björn Borg (SWE)1980 Björn Borg (SWE)1981 Björn Borg (SWE)1982 Mats Wilander (SWE)1983 Yannick Noah (FRA)1984 Ivan Lendl (CZE)1985 Mats Wilander (SWE)1986 Ivan Lendl (CZE)1987 Ivan Lendl (CZE)1988 Mats Wilander (SWE)1989 Michael Chang (USA)1990 Andres Gomez (ECU)1991 Jim Courier (USA)1992 Jim Courier (USA)1993 Sergi Bruguera (ESP)1994 Sergi Bruguera (ESP)1995 Thomas Muster (AUT)1996 Yevgeny Kafelnikov (RUS)1997 Gustavo Kuerten (BRA)1998 Carlos Moya (ESP)1999 Andre Agassi (USA)2000 Gustavo Kuerten (BRA)2001 Gustavo Kuerten (BRA)2002 Albert Costa (ESP)2003 Juan Carlos Ferrero (ESP)2004Gaston Gaudio (ARG)2005 Rafael Nadal (ESP)2006 Rafael Nadal (ESP)2007 Rafael Nadal (ESP)2008 Rafael Nadal (ESP)2009 Roger Federer (SUI)2010 Rafael Nadal (ESP)2011 Rafael Nadal (ESP)2012 Rafael Nadal (ESP)2013 Rafael Nadal (ESP)2014 Rafael Nadal (ESP)2015 Stan Wawrinka (SUI)2016 Novak Djokovic (SRB)