Bogdan, cap de serie numarul 5 in calificari, a invins-o in turul doi cu scorul de 6-4, 6-3, dupa o ora si 19 minute, pe Basak Eraydin (Turcia), pozitia 209 in ierarhia mondiala.In ultimul tur al calificarilor, Ana Bogdan o va intalni pe Virginie Razzano (Franta), locul 276 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-4, de compatrioata sa Audrey Albie, pozitia 468 in clasamentul mondial.