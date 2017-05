Laura Siegemund s-a accidentat grav si nu va juca la Roland Garros

Low quality capture of Siegemund's fall pic.twitter.com/n8s7jPDBhY ¬ Graham (@juki_tennis) 24 mai 2017

La scorul de 6-4, 5-5 in favoarea sa, Siegemund a cazut si s-a accidentat la genunchiul drept, fiind scoasa de pe teren cu targa, dupa doua ore si 42 de minute de joc."Nu va putea sa joace la Paris", a declarat Barbara Rittner, capitanul nejucator al echipei de FedCup a Germaniei, potrivit Reuters.In acest an, Laura Siegemund a castigat turneul de la Stuttgart, dupa ce a trecut in finala de Kristina Mladenovic, scor 6-1, 2-6, 7-6(5). In semifinale, nemtoaica a eliminat-o pe Simona Halep (scor 6-4, 7-5).Va fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017. Intrecerea de la Paris va putea fi urmarita in Romania in direct pe Eurosport (1, 2 si pe Eurosport Player) si LiveText si LiveScore pe HotNews.ro.