Simona Halep: "RMN-ul arata un ligament rupt. Medicii spun ca am 50% sanse de recuperare pana la Roland Garros"

.@Simona_Halep in slow-mo.



You're welcome. #RG17 pic.twitter.com/uP0y7TTxZS — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2017

"RMN-ul arata un ligament rupt dupa cazatura de la Roma. Voi face tot ce voi putea ca sa fiu apta pentru RG. Medicii spun ca sansele sunt 50/50 in acest moment, dar recuperarea a decurs bine de duminica pana acum. Va multumesc pentru toata sustinerea aratata in ultimele saptamani. Ramanem foarte optimisti" - Simona s-a accidentat in timpul finalei turneului de la Roma , meci pe care Halep l-a pierdut in cele din urma: 6-4, 5-7, 1-6, cu Elina Svitolina.Imediat dupa incheierea finalei, Simona a precizat ca nu a putut sa schimbe soarta finalei din cauza faptului ca nu a putut sa alerge din cauza durerilor de la glezna.Va fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017. Intrecerea de la Paris va putea fi urmarita in Romania in direct pe Eurosport (1, 2 si pe Eurosport Player) si LiveText si LiveScore pe HotNews.ro.