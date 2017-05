Mats Wilander, inainte de startul Roland Garros-ului: "Odata ce va reusi sa castige un Grand Slam, sunt sigur ca Simona Halep va castiga mai multe"

"Anul acesta este foarte diferit (n.r. fara Serena, fara Sharapova si cu unele jucatoare iesite din forma), se pare ca Simona Halep este una din favorite. Pentru ca a castigat la Madrid, s-a descurcat bine acolo si nu a castigat pana acum un Grand Slam. Angelique Kerber nu se descurca prea bine pe zgura. Ar putea aparea insa si surprize din partea jucatoarelor tinere, cum este Daria Kasatkina. Ar mai putea si Carla Suarez Navarro, de ce nu chiar Garbine Muguruza (castigatoarea din 2016). Nu as putea sa dau un nume clar, mai este si Cibulkova, de ce nu? Nu ne ramane decat sa ne bucuram de turneu si sa vedem ce va fi pana la urma" -"Simona este de cateva sezoane favorita sa castige un Grand Slam, a fost pe locul doi in lume. Si mai cred ca daca nu ai castigat un Mare Slam, atunci nu esti favorit clar sa castigi unul (n.r. inainte de startul unei competitii majore)" -"Cred ca pentru a castiga Roland Garros-ul ea are nevoie sa joace fiecare meci, fiecare game, fiecare punct ca si cand ar fi deja in finala. Fiecare meci este de fapt unul impotriva ta. Open-ul Frantei este foarte greu de castigat, difera conditiile de joc (n.r. caldura, frig, ploaie) de la un meci la altul, de la un set la altul. Indiferent de conditii, ideea este ca trebuie sa fii pregatit pentru orice. In ceea ce o priveste pe Simona cred ca ea nu ramane mereu conectata la disputa (n.r. nu ramane in meci), la momentul respectiv. De aceea apar si momentele de frustrare. Ceea ce pot sa observ eu din exterior este ca ea nu trebuie sa joace cu gandul ca trebuie neaparat sa castige Roland Garros-ul" -"In alta ordine de idei, a castigat la Madrid, iar acest lucru ii va da multa incredere in propriile forte. Concluzia este, da, ca Simona are o sansa importanta sa castige Roland Garros-ul" -"Darren Cahill este antrenorul potrivit pentru Simona. Nu stim insa cu exactitate ce inseamna din exterior, este imposibil de spus intr-un mod categoric, pentru ca nu stim cu exactitate cat de apropiati sunt Darren si Simona.Cahill cunoaste tenisul, fenomenul in sine foarte bine. A pregatit mari campioni, la un nivel inalt. Deci da, eu cred ca este antrenoul perfect pentru ea in momentul asta. Lui ii pasa foarte mult, iar ea pare ca il asculta cu multa atentie.Odata ce va reusi sa castige un Grand Slam, sunt sigur ca Simona Halep va castiga mai multe",Suedezul Mats Wilander este una din marile personalitati ale tenisului mondial, castigator a sapte turnee de Grand Slam (Australian Open 1983, 1984, 1988; Roland Garros 1982, 1985, 1988; US Open 1988).Competitia pariziana (a doua de Grand Slam a anului) este deja live pe Eurosport din data de 22 mai, putand fi urmarit turneul de calificare.Va fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017. Turneul de la Paris va putea fi urmarita in Romania in direct pe Eurosport (1, 2 si pe Eurosport Player) si LiveText si LiveScore pe HotNews.ro.