​Roland Garros: Marius Copil, in turul doi al calificarilor

Copil a trecut in trei seturi, scor 6-0, 4-6, 6-2, de Denis Shapovalov (Canada - 190 ATP). Meciul a durat o ora si 25 de minute. Victoria ii aduce lui Marius Copil 8 puncte ATP si un cec in valoare de 7.000 de euro.In urmatoarea partida, Marius il va intalni pe Ilya Ivashka (Belarus - locul 199 ATP).Va fi editia cu numarul 116 a competitiei de la Roland Garros, turneul urmand sa se dispute in perioada 28 mai - 11 iunie 2017.