Interzis la Roland Garros, Ilie Nastase spune ca va merge ca spectator: "Daca Ion Tiriac imi da un bilet, nu stiu de ce nu ar fi valabil"

"La Madrid e turneul dansului (n.r. - Ion Tiriac) si face ce vrea cu el, nu este ITF. Banuiesc ca a facut-o doar din prietenie pentru mine si o s-o faca in continuare pentru ca o sa ma duc si la Paris. Nu vad ce legatura avea Cupa Federatiei cu Wimbledon si cu Roland Garros, nu sunt turnee ITF. Asta nu am inteles-o pana acum. Ma duc la Paris, ma duc la Luvru si la Turnul Eiffel si sa mananc bine. Ma duc, da. Nu stiu daca sunt suspendat. Nu o sa-mi dea acreditarea, dar banuiesc ca pot sa merg ca spectator. Daca domnul Tiriac imi da un bilet, nu stiu de ce nu ar fi valabil. Depinde de cate bilete imi da domnul Tiriac", a spus Nastase.Ilie Nastase a precizat ca sunt mai multi oameni din tenis care sunt alaturi de el dupa incidentele de la meciul cu Marea Britanie, din Fed Cup: "Sunt cativa alaturi de mine, dar nu o sa ma laud acum ca sunt in spatele meu. A fost foarte frumos pentru mine ca Boris Becker m-a sustinut pe Instagram. Nu stiu daca voi vorbi cu Serena Wiliams, pentru ca nu stiu cat de grava este situatia, cat de urat i-au prezentat-o ei".Suspendat de ITF dupa meciul de FedCup cu Marea Britaniei si interzis la Wimbledon si la Roland Garros, Ilie Nastase a fost prezent pe podium, in Caja Magica, la festivitatea de premiere a finalistelor Madrid Open, Simona Halep si Kristina Mladenovic. Turneul organizat de Ion Tiriac se desfasoara sub egida WTA.Presedintele WTA, Steve Simon, a precizat ca prezenta lui Ilie Nastase la ceremonia de decernare a trofeului a umbrit ziua. El a mentionat ca a fost iresponsabil si inacceptabil din partea organizatorilor turneului sa ii confere fostului tenisman un rol oficial, in conditiile in care acesta este suspendat provizoriu de ITF.Ilie Nastase a sustinut o conferinta de presa cu ocazia lansarii turneului Tennis Europe Junior Tour U-14, care va avea loc in perioada 22-28 mai, la Centrul National de Tenis. La competitie vor participa 210 jucatori din 25 de tari.