Andre Agassi va fi antrenorul lui Novak Djokovic la Roland Garros

"Am discutat la telefon cu Andre in ultimele doua saptamani si am hotarat sa fim impreuna la Paris. El va fi acolo, suntem amandoi incantati de colaborare. Nu avem un angajament pe termen lung. Vrem doar sa ne cunoastem reciproc la Paris. Vom vedea apoi ce va fi", a spus Djokovici, adaugand ca Agassi intelege foarte bine jocul, este o persoana modesta si educata.Andre Agassi, in varsta de 47 de ani, are in palmares 60 de titluri ATP, opt de Grand Slam si a castigat de trei ori Cupa Davis.Tenismanul german Alexander Zverev, locul 17 ATP si favorit 16, a castigat, duminica, turneul de la Roma, impunandu-se in finala in fata sarbului Novak Djokovici, numarul 2 mondial, scor 6-4, 6-3.