VIDEO Alexander Zverev, campion la Roma dupa ce l-a invins in finala pe Novak Djokovic

In varsta de 20 de ani, Zverev a castigat finala intr-o ora si 22 de minute. A fost prima confruntare dintre Zverev si Djokovic.Jucatorul german si-a trecut in palmares al patrulea trofeu din cariera si al treilea din acest an, dupa cele la Munchen si Montpellier. In 2016, Zverev a castigat turneul de la Sankt Petersburg.Zverev a devenit cu aceasta ocazie cel mai tanar jucator care castiga un turneu de acest nivel, dupa sarbul Novak Djokovic, care s-a impus la Miami, in 2007, la varsta de 19 ani.1 Rafael Nadal 302 Novak Djokovic 303 Roger Federer 264 Andre Agassi 175 Andy Murray 146 Pete Sampras 11 etc.