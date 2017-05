WTA Nurnberg: Sorana Cirstea, in optimi dupa abandonul Monicai Niculescu

Sorana s-a impus in primul set, scor 6-4, iar in al doilea conducea cu 1-0, moment in care Niculescu a abandonat din motive medicale. Meciul s-a incheiat dupa o ora si 6 minute.Monica Niculescu (29 ani, 48 WTA), cap de serie numarul opt, o conduce in continuare pe Sorana Cirstea (27 ani, 67 WTA), cu 5-3. Precedentele trei meciuri se incheiasera cu victorii pentru Monica, ultima obtinuta anul acesta la Indian Wells, cu 4-6, 6-3, 6-1, in runda inaugurala.Niculescu va primi 1.694 euro si un punct WTA, iar Cirstea si-a asigurat 2.742 euro si 30 de puncte WTA, urmand ca in optimi sa o infrunte pe Varvara Lepchenko (SUA) sau pe Evghenia Rodina (Rusia).Pe tabloul principal s-a calificat si Alexandra Cadantu, dupa ce a dispus de austriaca Mira Antonitsch cu 5-7, 6-1, 6-1, in ultimul tur al calificarilor.Niculescu ar trebui sa joace si la dublu, alaturi de Barbora Krejcikova (Cehia), contra perechii Nicole Melichar (SUA)/Anna Smith (Marea Britanie).