VIDEO ATP Roma: Novak Djokovic, in finala dupa o victorie categorica in fata lui Dominic Thiem

Cvadruplu castigator al competitiei din capitala Italiei, Djokovic l-a invins sambata, in penultimul act, pe austriacul Dominic Thiem (locul 7 ATP), in fata caruia s-a impus cu 6-1, 6-0, dupa exact o ora de joc.In prima semifinala de la Roma, germanul Alexander Zverev (20 ani) a dispus in trei seturi, 6-4, 6-7 (5/7), 6-1, de americanul John Isner.Zverev a acces cu aceasta ocazie pentru prima oara in cariera sa in ultimul act al unei competitii ATP Masters 1.000, fiind cel ma tanar jucator care disputa finala unui turneu de acest nivel, dupa sarbul Novak Djokovic, care s-a luptat pentru trofeu la Miami, in 2007, la varsta de 19 ani.Finala dintre Djokovic si Zverev se va disputa duminica, de la ora 17.00 (ora Romaniei).