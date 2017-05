​WTA Roma: Simona Halep vs Elina Svitolina (de la ora 14:00)

Are pana acum 12 victorii si 4 infrangeri in istoria participarilor la turneul de la Roma.

In acest sezon, Halep are 18 victorii si 5 infrangeri.

Simona are 87 de victorii pe zgura (suprafata sa favorita), jucatoarea noastra pierzand de 37 de ori de-a lungul carierei.

La editia din 2016, Halep a parasit competitia de la Roma in turul doi, fiind invinsa de Daria Gavrilova. Mai multe detalii aici.

Ultima finala disputata de Simona Halep a avut loc in urma cu o saptamana, cand a castigat turneul "Premier Mandatory" de la Madrid. Halep s-a impus in fata Kristinei Mladenovic, scor 7-5, 6-7(5), 6-2.

Halep si Svitolina s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2013, in prima runda a turneului de la Sofia. Victoria i-a revenit Simonei Halep, scor 6-1, 6-1.Turul II: Simona Halep - Laura Siegemund (32 WTA) 6-4, 6-4, dupa o ora si 41 de minuteOptimi: Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova (17 WTA) 6-1, 4-6, 6-0, dupa o ora si 39 de minuteSferturi: Simona Halep - Anett Kontaveit (68 WTA) 6-2, 6-4, dupa o ora si 22 de minuteSemifinale: Simona Halep - Kiki Bertens (20 WTA) 7-5, 6-1, dupa o ora si 17 minute.Turul II: Elina Svitolina - Alize Cornet (42 WTA) 6-4, 7-6 (11), dupa doua ore si 24 de minuteOptimi: Elina Svitolina - Mona Barthel (60 WTA) 3-6, 6-0, 6-0, dupa o ora si 42 de minuteSferturi: Elina Svitolina - Karolina Pliskova (3 WTA) 6-2, 7-6 (9), dupa o ora si 34 de minuteSemifinale: Elina Svitolina - Garbine Muguruza (7 WTA) 4-1/abandon Muguruza, dupa 22 minute.Titluri WTA: 1-3 (Madrid vs Stuttgart)Bani castigati: $1,472,614 vs $868,243Victorii/infrangeri: 18-5 vs 30-6.Titluri WTA: 15-7Bani castigati din tenis: $16,933,402 vs $4,976,305Victorii/ infrangeri: 377-174 vs 262 / 146Resedinta: Constanta, Romania - Kharkiv, UcrainaLocul nasterii: Constanta - Odessa, UcrainaInaltime: 1,68 metri - 1,74 metri.Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.De-a lungul timpului, Elina Svitolina a cucerit sapte titluri si a disputat alte doua finale. Jucatoarea din Ucraina a castigat in acest an trei turnee: Istanbul, Taipei City si Dubai.Daca se va impune in finala de la Roma, Simona Halep va urca pe locul 3 WTA.