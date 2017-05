WTA Roma: Elina Svitolina, adversara Simonei Halep in finala - Garbine Muguruza a abandonat in semifinale

Muguruza a abandonat din cauza unei accidentari la gat, dupa 22 minute de joc.Potrivit wtatennis.com, pentru jucatoarea din Spania este a patra retragere din acest an. Muguruza a mai abandonat in semifinala de la Brisbane (adversara a fost Alize Cornet), in runda a doua la turneul din Dubai (Kateryna Bondarenko) si in saisprezecimile de la Miami (Caroline Wozniacki).Halep si Svitolina s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2013, in prima runda a turneului de la Sofia. Victoria i-a revenit Simonei Halep, scor 6-1, 6-1.Ultima finala disputata de Simona Halep a avut loc in urma cu o saptamana, cand a castigat turneul "Premier Mandatory" de la Madrid. Halep s-a impus in fata Kristinei Mladenovic, scor 7-5, 6-7(5), 6-2.Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.De-a lungul timpului, Elina Svitolina a cucerit sapte titluri si a disputat alte doua finale. Jucatoarea din Ucraina a castigat in acest an trei turnee: Istanbul, Taipei City si Dubai.Daca se va impune in finala de la Roma, Simona Halep va urca pe locul 3 WTA.