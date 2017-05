ATP Roma: Alexander Zverev, in finala dupa ce l-a invins pe John Isner

Partida a durat o ora si 59 de minute. In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 3-0 pentru Alexander Zverev.Pentru Zverev va fi prima finala din cariera la un turneu ATP Masters 1000.Jucatorul german are in palmares trei titluri, dintre care doua au fost obtinute in acest an, la Montpellier si Munchen. In 2016, Zverev a castigat turneul de la Sankt Petersburg.In cealalta semifinala, Novak Djokovic, care a castigat de patru ori pana acum competitia de la Foro Italico, il va infrunta pe Dominic Thiem. Partida se va disputa sambata, dupa ora 21:00.Austriacul l-a eliminat in sferturi pe spaniolul Rafael Nadal, scor 6-4, 6-3, in timp ce Djokovic a trecut de argentinianul Juan Martin Del Potro, scor 6-1, 6-4.