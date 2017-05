Simona Halep, mandra de schimbarea mentalitatii sale: "Anul trecut cand am venit la Roma eram suparata ca trebuie sa joc din nou"

"Pot sa spun ca sunt mandra ca am schimbat mentalitatea fata de anul trecut. Anul trecut cand am venit aici eram suparata ca trebuie sa joc din nou. Anul acesta cand am venit, mi-am spus ca trebuie sa joc pana la capat. Imi doresc mult si sunt mai motivata. Anul trecut a fost o lectie buna si nu am vrut sa repet situatia. Sa fiu in finala aici este minunat, este placut sa joc in finala si vreau sa castig",Halep a vorbit si despre faptul ca a plouat in timpul meciului cu Kiki Bertens si a facut o comparatie intre situatia de la Roma si cea de la Roland Garros in conditii de ploaie."La Roma nu ploua atat de mult. Eram increzatoare ca vom termina astazi. A fost mai greu cand am vazut ca ploua la 4-1, am spus: Nu acum, te rog. Dar nu pot schimba nimic, am ramas acolo si am avut rabdare, iar ploaia s-a oprit. A fost o mare diferenta, pentru ca la Roland Garros ploua tot timpul cand jucam. Incepeam meciul si ploua. Cred ca nu este un lucru bun. Este o mare diferenta. Mingea la French Open era foarte grea, iar terenul era ud. Aici terenul a fost perfect."Halep a mentionat ca acum este mai experimentata si nu se precipita atunci cand vede ca ar putea ploua. "Am destula experienta, poate cand eram mai tanara faceam asta, cand vedeam ca vine ploaia ma grabeam, dar acum nu, ma gandesc doar sa imi pastrez calmul si sa joc la fel ca pana atunci", a mai spus numarul 4 WTA.Simona Halep a mai spus ca simte presiunea faptului ca poate fi considerata favorita la turneele pe zgura, dar este o presiune pozitiva."Simt presiunea, dar este o presiune pozitiva. Imi place sa cred ca am sansa sa castig meciuri. Imi place sa intru pe teren si sa fiu responsabila pentru mine insami, de ce fac pe teren, nu ma gandesc la ce fac altele, ma gandesc doar la ce fac eu, sa muncesc mult in fiecare zi si cand merg acolo sa cred ca pot sa castig turnee. Nu este usor", a adaugat Halep.Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dupa ce a invins-o pe olandeza Kiki Bertens (locul 20 WTA si cap de serie numarul 15), scor 7-5, 6-1.In marea finala, Halep o va infrunta pe castigatoarea partidei dintre Garbine Muguruza Blanco (7 WTA si favorita numarul trei) si Elina Svitolina (11 WTA si cap de serie numarul opt).Daca se va impune in finala de la Roma, Simona Halep va urca pe locul 3 WTA.