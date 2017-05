VIDEO ATP Roma: Rafael Nadal, invins de Dominic Thiem in sferturi

Thiem a reusit a doua victorie in fata lui Nadal, insa scorul intalnirilor directe este 4-2 in favoarea ibericului. Cei doi jucatori se mai intalnisera de doua ori in acest an, in ultimul act al turneelor de la Barcelona si Madrid, victoria revenindu-i de fiecare data lui Nadal.A fost prima infrangere pentru Rafael Nadal in actualul sezon de zgura. Spaniolul a castigat turneele de la Monte Carlo (Masters), Barcelona (categorie "500") si Madrid (Masters).Rafa a castigat de sapte ori competitia de la "Foro Italico".8-Dominic Thiem - 4-Rafa Nadal 6-4 6-316-Alexander Zverev - 5-Milos Raonic 7-6(4) 6-1John Isner - 6-Marin Cilic 7-6(3) 2-6 7-6(2)Meciul dintre argentinianul Juan-Martin Del Potro si sarbul Novak Djokovic s-a intrerupt din cauza ploii, la scorul de 6-1, 1-2 in favoarea lui Djokovic. Disputa va fi a doua pe arena centrala si nu va incepe mai devreme de ora 14:30.16-Alexander Zverev - John Isner/ dupa ora 15:308-Dominic Thiem - Juan-Martin Del Potro/2-Novak Djokovic/ dupa ora 21:00Turneul masculin poate fi urmarit in direct pe Digisport si Dolcesport.