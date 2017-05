​WTA Roma: Simona Halep vs Kiki Bertens (de la ora 13:00)

De-a lungul timpului, cele doua jucatoare s-au mai intalnit de trei ori, scorul fiind 2-1 in favoarea Simonei Halep.2010, Torhout (Belgia): 7-6(2), 6-2 pentru Simona Halep2012, Fes (Maroc): 6-3, 6-4 pentru Kiki Bertens2016, Wimbledon: 6-4, 6-3 pentru Simona Halep.Turul II: Simona Halep - Laura Siegemund (32 WTA) 6-4, 6-4, dupa o ora si 41 de minuteOptimi: Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova (17 WTA) 6-1, 4-6, 6-0, dupa o ora si 39 de minuteSferturi: Simona Halep - Anett Kontaveit (68 WTA) 6-2, 6-4, dupa o ora si 22 de minute.Turul I: Kiki Bertens - Monica Niculescu (48 WTA) 2-6, 6-2, 6-1, dupa doua oreTurul II: Kiki Bertens - Catherine Bellis (53 WTA) 6-4, 6-0, dupa o ora si 11 minuteOptimi: Kiki Bertens - Ekaterina Makarova (43 WTA) 7-6 (3), 6-1, dupa o ora si 51 de minuteSferturi: Kiki Bertens - Daria Gavrilova (33 WTA) 6-3, 6-3, dupa o ora si 30 de minute."Este o jucatoare mare si a aratat asta saptamana trecuta, la Madrid, si in ultimii ani. Nu am jucat impotriva ei de ceva timp, dar stiu ca este in forma foarte buna si evolueaza cu o incredere mare de sine. Va fi un meci greu, dar sunt pregatita pentru o lupta mare. Cheia este sa incerc sa raman agresiva si sa cred in loviturile mele. Aceasta va fi cheia impotriva Simonei, maine", a spus Bertens, conform News.ro.Simona Halep a mai ajuns de doua ori in penultimul act al competitiei de la "Foro Italico".In 2015, aflata pe locul 2 WTA, Halep a fost eliminata in semifinalele de la Roma de Carla Suarez Navarro (10 WTA la acel moment), scor 6-2, 3-6, 5-7. Meciul a durat doua ore si 30 de minute.In 2013, Simona a ajuns pentru prima data in semifinalele turneului de la Roma. A fost invinsa categoric de Serena Williams, scor 6-3, 6-0. Meciul a durat o ora. La acel moment, Simona a ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut prin calificari.La editia din 2016, Halep a parasit competitia de la Roma in turul doi, fiind invinsa de Daria Gavrilova."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.