LIVE Text Simona Halep vs Anett Kontaveit 3-1

Simona Halep si Anett Kontaveit (68 WTA - Estonia) s-au mai duelat o singura data, in acest an, in turul trei al turneului de la Miami: a fost 6-3, 6-0 pentru jucatoarea noastra.





Are pana acum 10 victorii si 4 infrangeri in istoria participarilor la turneul de la Roma.

In acest sezon, Halep are 16 victorii si 4 infrangeri.



A fost succesul cu numarul 85 pentru Simona pe zgura (suprafata sa favorita), jucatoarea noastra pierzand de 37 de ori de-a lungul carierei.

La editia din 2016, Halep a parasit competitia de la Roma in turul doi, fiind invinsa de Daria Gavrilova. Mai multe detalii aici.

Din deplasare, Anett loveste naprasnic, pe linie, cu forehandul (15-0). Dupa ce a condus cu 30-0, Simona revine si gratie unor mingi inalte are minge de break: 30-40.Anett se apara foarte bine, iar Simona isi pierde concentrarea si pierde o minge pe care o avea in control (0-15). Se face chiar 0-30, dupa primul schimb lung care ii revine adversarei Simonei. Trei mingi de break pentru Kontaveit, dupa un game in care Simona nu a mai fost la acelasi nivel din punct de vedere al concentrarii...Halep da semne de revenire: este agresiva, face un pas in teren si castiga meritat urmatoarele doua puncte...Vine insa un rever in lung de linie perfect, break reusit de AnettKontaveit pare surprinsa de jocul cu mult topspin al Simonei: mingea sare si o incomodeaza.Simona nu ii da timp adversarei, ia mingea devreme, iar Anett nu isi poate face jocul. Halep domina categoric inceputul de meci, iar break-ul al doilea vine dupa un game castigat la 15. Este deja 3-0 pentru jucatoarea noastraSe joaca pe contre, s-a trecut este faza de studiere. Anett forteaza un retur, dar nu "gaseste" terenul: 30-15. Halep serveste foarte bine, cu mult efect, iar Anett este incomodata vizibil (40-15). Game pentru Simona, fara mari emotii, este 2-0 pentru HalepEste sfertul de finala cu numarul 50 jucat de Halep in cariera: s-a impus de 36 de ori si a pierdut 14 dispute in aceasta faza a competitiilorMeciul a inceput cu Anett la serviciu. Jucatoarea din Estonia incepe in ofensiva disputa, se poate vedea faptul ca are mare incredere in jocul sau in acest moment (30-0). Urmeaza insa doua mingi prea lungi, iar egalitatea este restabilita (30-30). Simona impinge bine in picioare, returneaza lung, iar asa apare prima minge de break. Un schimb de pe baseline ii revine Simonei, jucatoarea noastra se impune contra serviciului...Cele doua jucatoare au terminat incalzireaCecilia Alberti este arbitrul din scaun al disputei

"Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.