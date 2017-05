​VIDEO ATP Roma: Rafael Nadal, ultimul calificat in sferturi - Programul disputelor de vineri

In urma succesului din partida cu Sock, Nadal a ajuns la cota 17 victorii si nicio infrangere in actualul sezon de zgura. A castigat turneele de la Monte Carlo (Masters), Barcelona (categorie "500") si Madrid (Masters).Rafa a castigat deja de sapte ori turneul de la "Foro Italico".8-Dominic Thiem - Sam Querrey 3-6 6-3 7-6(7)4-Rafa Nadal - 13-Jack Sock 6-3 6-4Juan Martin Del Potro - 7-Kei Nishikori 7-6(4) 6-32-Novak Djokovic - Roberto Bautista 6-4 6-4John Isner - 3-Stan Wawrinka 7-6(1) 6-45-Milos Raonic - 12-Tomas Berdych 6-3 6-26-Marin Cilic - 9-David Goffin 6-3 6-416-Alexander Zverev - Fabio Fognini 6-3 6-3.* orele sunt aproximative, pot aparea modificari13:00/ John Isner vs Marin Cilic15:00/ Alexander Zverev - Milos Raonic17:00/ Dominic Thiem vs Rafael Nadal22:00/ Juan Martin Del Potro - Novak Djokovic.Turneul masculin poate fi urmarit in direct pe Digisport si Dolcesport.