​WTA Roma: Simona Halep vs Anett Kontaveit va incepe la ora 13:00

Simona Halep si Anett Kontaveit (68 WTA - Estonia) s-au mai duelat o singura data, in acest an, in turul trei al turneului de la Miami: a fost 6-3, 6-0 pentru jucatoarea noastra.





Are pana acum 10 victorii si 4 infrangeri in istoria participarilor la turneul de la Roma.

In acest sezon, Halep are 16 victorii si 4 infrangeri.



A fost succesul cu numarul 85 pentru Simona pe zgura (suprafata sa favorita), jucatoarea noastra pierzand de 37 de ori de-a lungul carierei.

La editia din 2016, Halep a parasit competitia de la Roma in turul doi, fiind invinsa de Daria Gavrilova. Mai multe detalii aici.

"Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.