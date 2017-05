​WTA Roma: Kerber, Cibulkova si Strycova, eliminate (Programul optimilor)

3-Garbine Muguruza Blanco - Jelena Ostapenko 2-6 6-2 6-1Ekaterina Makarova - 4-Dominika Cibulkova 1-6 6-1 6-39-Venus Williams - Lesia Tsurenko 6-4 6-3Timea Bacsinszky - 14-Barbora Strycova 6-4 6-2Julia Goerges - Jelena Jankovic 2-6 7-6(2) 6-1Daria Gavrilova - Caroline Garcia 7-5 3-6 6-312-Anastasia Pavlyuchenkova - Anastasija Sevastova 7-6(4) 6-22-Karolina Pliskova - Lauren Davis 6-1 6-18-Elina Svitolina - Alize Cornet 6-4 7-6(11)Mona Barthel - Wang Qiang 6-3 6-415-Kiki Bertens - Catherine Bellis 6-4 6-0.D.Gavrilova - S.KuznetsovaA.Kontaveit - M.Lucic BaroniA.Pavlyuchenkova - S.HalepJ.Konta - V.WilliamsE.Makarova - K.BertensJ.Goerges - G.MuguruzaE.Svitolina - M.BarthelT.Bacsinszky - K.Pliskova."Internazionali BNL d'Italia" se disputa in perioada 15-21 mai 2017, la "Foro Italico", competitia face parte din categoria "Premier 5" si se joaca pe zgura. Ultima campioana (din 2016) este Serena Williams. Favorita numarul unu este Angelique Kerber, urmeaza pe lista capilor de serie: Karolina Pliskova, Garbine Muguruza, Dominika Cibulkova, Johanna Konta si Simona Halep (6). Turneul are premii totale in valoare de $2.775.745.