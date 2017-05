Niculescu si McHale au fost invinse, in runda inaugurala, cu scorul de 2-6, 6-4, 10-8, dupa o ora si 33 de minute, de cuplul italian Sara Errani/Martina Trevisan, beneficiar al unui wild-card.Pentru participarea la turneul de la Roma, Monica Niculescu si Christina McHale nu vor primi niciun punct in clasamentul de dublu, dar vor incasa un cec in valoare de 4.160 de euro.