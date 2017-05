LIVE Text Simona Halep vs Laura Siegemund (de la ora 12:00)

2017, Stuttgart: 6-4, 7-5 pentru Siegemund2016, Stuttgart: 6-1, 6-2 pentru SiegemundTitluri WTA: 1-1 (Madrid vs Stuttgart)Bani castigati: $1,472,614 vs $332,227Victorii/infrangeri: 14-5 vs 11-10Titluri WTA: 15-2Bani castigati din tenis: $16,933,402 vs $1,526,812Victorii/ infrangeri: 373-174 vs 409-263Resedinta: Constanta, Romania - Stuttgart, GermaniaLocul nasterii: Constanta - Filderstadt, GermaniaInaltime: 1,68 metri - 1,68 metri.